Indignació entre els comerciants de Sant Martí d'Empúries pel casament del magnat nord-americà

Els vigilants de seguretat han desaparegut i les tanques que divendres blindaven l'accés al conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà), tornen a estar obertes. Els turistes han tornat al nucli de població on ahir es va celebrar una festa prèvia al casament d'un magnat nord-americà. Segons algunes fonts, entre la llista de convidats hi ha l'expresident d'Estats Units Barack Obama o Will Smith. Alguns visitants, com la Marie Claude, ni tan sols saben que ahir estava tancat però d'altres, com la Cristina Rovira, ho han fet expressament per intentar veure "algun famós" convidat al casament d'un magnat nord-americà.Petits comerciants de Sant Martí es queixen perquè asseguren que no van rebre suficient informació i que tampoc els han compensat per no poder treballar. "Estem cabrejats, ahir vam venir a treballar però els clients no podien arribar a la botiga", ha lamentat Abdon Ablard. Els restaurants de la plaça, en canvi, sí que han rebut una compensació econòmica per haver tancat. "Vam mirar la caixa que vam fer l'any passat i, en base això, vam calcular el preu de tancar un dia", ha explicat Joan Malé. El casament es farà aquesta tarda a les ruïnes d'Empúries. El jaciment tancarà "excepcionalment" a les cinc de la tarda.

