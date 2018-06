El colpidor testimoni de dues mares catalanes a qui van robar els fills

Aquesta setmana va arrencar un judici a Espanya per un cas de nadó robat. L'acusat era el doctor Eduardo Vela per sostracció d'infants i falsedat documental durant la seva etapa com a director de la Clínica San Ramón de Madrid. El judici es va haver de suspendre perquè Vela, als seus 85 anys, va ser ingressat d'urgència.El cas no és únic a Espanya ni tampoc a Catalunya. Es calcula que entre els 60 i 90 es van robar 3.000 nens de les seves mares per donar-los en adopció. En el cas de Barcelona, es comptabilitzen uns 300 casos arxivats. Així ho explicaven aquest matí a El Suplement de Catalunya Ràdio Isabel Gil i Ana Paéz Isabel Gil va tenir el seu fill a la Mútua de Terrassa quan tenia 20 anys. Va alletar-ho durant quatre dies i, llavors, li van dir que el seu fill havia patit una mort súbita. "Vaig entrar en estat de xoc", explica Gil. Només el seu marit va poder veure el cadàver del nadó. Tot i que la parella va decidir fer-li l'autòpsia, el metge va aconsellar-los no fer-ho. I els va convèncer. Anys després, la filla va començar a investigar al cas i va convèncer els seus pares perquè exhumessin el cos del nadó que -en teoria- era el seu fill. "La sorpresa va ser quan l'ADN no corresponia amb el nostre", lamenta Gil.Ana Paéz va tenir una nena el 1981 a l'Hospital Vall d'Hebrón. Ella no va arribar veure mai el seu fill. Li van dir que havia nascut mort. La família va demanar de veure el cadàver, però no els ho van recomanar. Ells també van confiar en els doctors. L'hospital es va voler fer càrrec de l'enterrament. Paéz sospitava que hi havia alguna cosa al darrere, però ningú li feia cas: "era l'única del món que li havia passat!". Anys més tard, el 2010, va sentir el cas d'una dona que havia patit el mateix que ella. Va entrar en contacte amb associacions i va comprovar que la majoria de nadons estaven en fosses comunes i "per llei no ens deixen obrir".Ambdues víctimes expliquen a Catalunya Ràdio que s'han sentit soles i volen justícia. Mantenen l'esperança que els seus fills viuen i tenen una vida. Potser sense saber que han estat adoptats o robats.

