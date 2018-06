Un de cada quatre barcelonins ha nascut a l'estranger

Barcelona ha incrementat en el darrer any la població fins arribar als 1.628.936 empadronats a 1 de gener de 2018. Segons l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament durant el 2017 la ciutat va augmentar en 3.799 habitants. Entre la informació analitzada per aquest organisme, constaten que per primera vegada la població nascuda a l'estranger supera les 400.000 persones i ja representa prop d'un quart del volum de residents.També detalla que hi ha més dones de nacionalitat estrangera que homes i que els principals països d’origen de la població nascuda a l’estranger són Perú, Argentina, Equador, Colòmbia, Pakistan i Itàlia. L'anàlisi del padró també confirma un lleuger increment de la població infantil i juvenil a la ciutat, que compta amb 205.911 nenes i nens menors de 15 anys i que representen un 12,6% de la població resident.L’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona presenta les dades i l’anàlisi estadística de la població resident a la ciutat de Barcelona segons la lectura del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018. Durant l’últim any la ciutat ha augmentat la seva població en 3.799 persones, fins situar-se en 1.628.936 habitants empadronats a 1 de gener de 2018. En termes relatius l’increment és del 0,23%.Pel que fa al conjunt de la població resident a la ciutat, un any més, la proporció de dones sobre el total de la població es manté majoritària (52,7%). De fet, tan sols hi ha més homes que dones en les franges infantils de la població (0-19 anys) i entre la població de 35 a 44 anys.L'informe també destaca que tot i que ho fa un ritme menor que fa 20 o 30 anys, Barcelona segueix envellint. En els darrers cinc anys, però, la mitjana d’edat s’ha estabilitzat a l’entorn de 44 anys.D'altra banda, l'anàlisi constata un lleuger increment de la població infantil i juvenil. Actualment, la ciutat compta amb 205.911 nens i nenes de menys de 15 anys, que representen un 12,6% de la població resident.En termes relatius, Diagonal Mar és el barri que té més població infantil de la ciutat (19,4%), mentre que el Barri Gòtic i la Barceloneta són els que en tenen menys. Malgrat això, la població de 65 anys i més supera la infantil a tots els districtes.Per primer cop, la població nascuda a l’estranger supera les 400.000 persones situant-se en gairebé un quart de la població resident. Els principals països d’origen de la població nascuda a l’estranger són Perú, Argentina, Equador, Colòmbia, Pakistan i Itàlia.Pel que al pes de la població estrangera, l’informe constata que augmenta i se situa en la xifra més elevada, superant el record assolit el 2009, i superant, per primera vegada, els 300.000 habitants. En concret, a Barcelona residien, a 1 de gener de 2018, 301.626 estrangers, equivalent al 18,5% de la població. Aquesta xifra suposa un augment de 12.951 persones de nacionalitat estrangera respecte les dades de gener de 2017 (4,5%).Durant l’any 2017 les nacionalitats que més van créixer són Itàlia (2.228), Veneçuela (1.659), Hondures (1.537), Colòmbia (1.133), Perú (697) i Xina (689). De les nacionalitats que més han augmentat, Hondures, Veneçuela, Colòmbia (a més d’Ucraïna) son les que més sol·licitud d’asil i refugi s’han rebut.Per primer cop, també hi ha més dones de nacionalitat estrangera (151.249) que homes (150.377) i la seva mitjana d’edat és de 33,6 anys davant dels 46,3 anys de mitjana d’edat de la població espanyola.El noms més comuns entre els homes empadronats a 1 de gener de 2018 són Antonio, José, Jordi, David i Manuel.El noms més comuns entre les dones són María, Maria, Montserrat, Marta, Carmen, i Núria/Nuria.

