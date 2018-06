ENQUESTA Què et sembla el casament a Empúries que ha obligat a tancar les ruïnes?

Les ruïnes grecoromanes d'Empúries romanen tancades des d'aquest divendres per un casament . Es tracta de les noces de Kimbal Musk, germà del propietari de Tesla, Elon Musk, que celebra l'enllaç aquest dissabte amb grans convidats, entre aquests, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, l'actor Will Smith o la cantant Beyoncé.El jaciment es reobrirà un cop s'hagin celebrat les noces i retirat el muntatge. Alguns visitants i veïns de la zona han criticat el tancament d'aquest espai públic; i fonts de la conselleria de Cultura apunten que són aquestes instal·lacions es poden llogar per a celebracions, tenen un preu que és públic, i, per tant, no és un fet extraordinari. Tot i això, què en penseu?

