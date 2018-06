L'uniforme de la cadena Hooters vulnera la dignitat de les treballadores

Inspecció de Treball ha emès un informe on conclou que la cadena nord-americana de restaurants de menjar ràpid Hooters , famosa per les seves cambreres lleugeres de roba i que el passat 17 de novembre va obrir un local a Castelldefels, incorre en una infracció a la "dignitat de les treballadores en el desenvolupament de la seva activitat professional" quan els ofereix un vestuari de treball que implica ensenyar gran part del cos i, en particular, zones especialment íntimes.Confirmant la denúncia interposada per CCOO, a l'informe s'assegura que aquesta actitud suposa una falta greu contra el dret de tota persona treballadora "al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat". El sindicat ha valorat molt positivament aquesta resolució "perquè afavoreix l’acció sindical per erradicar aquesta pràctica discriminatòria i vexatòria contra les dones treballadores en cosificar-les".CCOO de Catalunya, que té activa la campanya “Cos sí, cosa no” en contra de la cosificació de les dones, va denunciar el passat 1 de desembre Hooters davant Inspecció de Treball perquè investigués les característiques de les condicions laborals de la cadena davant la seva obertura a Castelldefels.El sindicat va interposar aquesta denúncia per estar plenament d’acord amb la Declaració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en considerar que la comunicació publicitària de la cadena Hooters en els seus restaurants és sexista, i per tant, il·lícita, i que basa la seva estratègia en la reproducció d’estereotips de gènere que utilitza el cos de les dones com a reclam per a la captació dels seus clients. El restaurant va obrir el novembre a Castelldefels i va cessar la seva activitat a l’abril per la confrontació amb l’administració.

