Sánchez despatxa Wert com a ambaixador de l'OCDE

José Ignacio Wert, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Manuel Escudero, actual secretari de Política Econòmica i Treball del PSOE, substituirà l'exministre José Ignacio Wert com ambaixador d'Espanya davant l' Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) . Així ho va decidir el Consell de Ministres de divendres amb un Reial Decret que aprova el nomenament d'Escudero, qui va elaborar la base del projecte polític de Pedro Sánchez el gener del 2017 pel procés de primàries.Escudero substituirà l'exministre d'Educació, Cultura i Esports José Ignacio Wert, que va ser destinat per Mariano Rajoy a París. Precisament a la capital de França hi ha la seva dona Montserrat Gomendio, exsecretària d'Estat d'Educació, un fet que el PSOE va qualificar de "cacicada".El nou ambaixador compta amb una llarga trajectòria en el sector públic, privat i multilateral i ha fundat i impulsat iniciatives internacionals en el camp de la sostenibilitat i de les polítiques públiques.

