Un concert de l'Escolania i la Capella de Música de Montserrat dona el tret de sortida al FeMAP

Amb un concert de l'Escolania i la Capella de Música de Montserrat interpretant composicions de Joan Cererols s'ha obert aquest divendres la 8a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) , que s'allargarà fins al proper 26 d'agost amb una programació que es durà a terme a 37 municipis de les comarques pirinenques, d'Andorra i de la Catalunya Nord. Els municipis que s'incorporen a la trentena que repeteixen són Vilanova de Banat, Massaners, Bellver de Cerdanya i Llavorsí, a més de Pesillà de la Ribera, de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord. De fet, aquesta zona és prioritària per l'organització de cara a l'expansió territorial del FeMAP. L'acte d'inauguració, que s'ha dut a terme a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, ha estat presidit pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. Més de 450 persones han esgotat les entrades a la Catedral de la Seu d'Urgell per aquest concert.L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha destacat la xarxa que creen els municipis del Pirineu per poder tirar endavant aquest Festival. Batalla ha afegit que es tracta d'un Festival plenament consolidat i amb propostes de gran qualitat. L'alcalde ha destacat que el Femap s'ha convertit en el Festival més gran d'Europa pel que fa a música d'aquestes característiques i això és gràcies a l'aposta dels municipis.Josep Maria Dutrèn, direcció artística i organitzativa del FeMap, ha destacat la incorporació cada any de nous municipis com a seus del Festival i ha dit que és per aquest motiu que no para de créixer en concerts i en qualitat.La programació continuarà amb la Pyrenaus Ensemble, que interpretarà les Quatre Estacions de Vivaldi a Ripoll, a Bellver de Cerdanya i al llac d'Engolasters d'Andorra. Mentre, la Vall de Boí serà l'escenari que acollirà el primer concert de la soprano María Hinojosa, que també actuarà a Salàs de Pallars i a Llanars, del 13 al 15 d'agost. A més, el Cor de Noies de l'Orfeó Català interpretarà Ressons de l'antiga Europa a Tremp i a Berga, The Illyria Consort portarà Tresors vienesos a Escalarre i Berga i Locus Desperatus permetrà un viatge al passat a la col·legiata de Mur amb La música a la capella reial de Martí l'Humà.El cartell es completa amb la música del segle XIII d'Eduardo Paniagua i amb l'actuació de la violoncel·lista Amparo Lacruz, que comptarà amb l'acompanyament de la companyia catalana de dansa contemporània Mar Pelo. La vuitena edició del festival tornarà a combinar música, patrimoni i turisme fent del paisatge i de l'espai on es desenvoluparan el concert un reclam per al públic, en l'any internacional del turisme cultural.Com a novetat, el FeMAP oferirà “ Escapades Musicals ” amb activitats complementàries als concerts, les quals van des de visites guiades fins a passejades per l'entorn natural. D'altra banda, l'organització ha seguit apostant per la gastronomia local amb “Gastro Films”, on es maridaran productes de la zona amb la projecció d'un documental.Per segon any consecutiu, el festival acostarà la música a col·lectius en risc d'exclusió i organitzarà 17 concerts de 35 minuts interactius dirigits a persones amb discapacitats mentals o motrius. Per assegurar-se que els grups puguin conèixer la música que escoltaran de primera mà, el festival organitza tallers divulgatius abans de cada recital.

