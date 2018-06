Expectació i indignació a Empúries pel casament del magnat Kimbal Musk

Gran expectació a Empúries, on des d'ahir un fort dispositiu de seguretat blinda l'accés a les ruïnes amb motiu del casament Kimbal Musk, el germà del propietari de Tesla. Entre els convidats confirmats, l'expresident nord-americà Barack Obama, la cantant Beyoncé o l'actor Will Smith.Petits comerciants de Sant Martí d'Empúries critiquen que el casament els va obligar a tancar ahir, quan es va impedir l'accés de visitants i veïns a la zona. Asseguren que no van rebre suficient informació i que tampoc els han compensat per no poder treballar. "Estem cabrejats, ahir vam venir a treballar però els clients no podien arribar a la botiga", ha lamentat Abdon Ablard. Els restaurants de la plaça, en canvi, sí que han rebut una compensació econòmica per haver tancat."Vam mirar la caixa que vam fer l'any passat i, en base això, vam calcular el preu de tancar un dia", ha explicat Joan Malé. El casament es farà aquesta tarda a les ruïnes d'Empúries. El jaciment tancarà "excepcionalment" a les cinc de la tarda.Les instal·lacions es poden llogar per a celebracions, tenen un preu que és públic, per la qual cosa no és un fet extraordinari haver-les llogat ara, ja que s'ha fet per a altres esdeveniments.Al casament està previst que hi assisteixin vora 300 convidats, incloses personalitats de l'empresa i l'espectacle.Kimbal, de 45 anys, és el germà petit del propietari de Tesla, Elon Musk. El seu camp és el del "menjar modern", concepte pel qual se'l considera "el pare", ja què aposta per fer arribar "menjar a tots els racons d'Amèrica" i més endavant, a tot el planeta.

