Expectació a Empúries per l'assistència d'Obama, Beyoncé i Will Smith al casament de Kimbal Musk

Gran expectació a les ruïnes grecorromanas d'Empúries, que des d'aquest divendres romanen tancades pel casament de Kimbal Musk -germà del propietari de Tesla, Elon Musk.Entre els convidats, l'expresident nord-americà Barack Obama, la cantant Beyoncé o l'actor Will Smith, segons han informat diversos mitjans de comunicació Fonts de la conselleria de Cultura asseguren que el jaciment es reobrirà un cop s'hagin celebrat les noces i retirat el muntatge.Després de les crítiques d'alguns visitants i veïns de la zona pel tancament d'un espai públic, les mateixes fonts han destacat que aquestes instal·lacions es poden llogar per a celebracions, tenen un preu que és públic, pel no és un extraordinari haver-les llogat ara, ja que s'ha fet per a altres esdeveniments.Al casament està previst que hi assisteixin vora 300 convidats, incloses personalitats de l'empresa i l'espectacle. El dispositiu de seguretat, però, no implicarà restringir el trànsit ni l'accés a les platges, encara que el municipi de Sant Martí estarà blindat unes hores.Kimbal, de 45 anys, és el germà petit del propietari de Tesla, Elon Musk. El seu camp és el del "menjar modern", concepte pel qual se'l considera "el pare", ja què aposta per fer arribar "menjar a tots els racons d'Amèrica" i més endavant, a tot el planeta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)