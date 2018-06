La Festa Major de Txarango

Públic jove a la primera fila del Clownia. Foto: Albert Alemany

Txarango ha reivindicat l'1-O cantant amb Gemma Humet i Ivette Nadal. Foto: Albert Alemany

Circ al Clownia. Foto: Albert Alemany

El Clownia s'ha convertit en la Festa Major dels Txarango. Any rere any preparen un concert on els grans himnes del grup del Ripollès es combinen amb col·laboracions de formacions de tot tipus. Enguany, no ha estat una excepció, i el plat fort de la primera gran nit del festival de Sant Joan de les Abadesses s'ha convertit en una festa per celebrar el cinquè aniversari del certamen. El recital ha estat marcat, per cert, per l'emocionant aparició d'un grup de refugiats kurds vinculats al grup acabats d'arribar a Catalunya.La Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Gertrudis, Jordi Ginesta (Bonobos), Andrea Motis, Gossos, Marcel Lázara, el cor Cantabile o els colombians Doctor Krapula han estat alguns dels convidats de Txarango per celebrar el cinquè aniversari del Clownia. El festival manté la fórmula d'èxit i any rere any aconsegueix captar famílies senceres –en alguns casos amb tres generacions i tot- atrets per una programació on la música conviu amb el circ, els jocs i les xerrades.El concert de Txarango ha tingut diversos punts àlgids musicals –el major amb la interpretació d'Una lluna a l'aigua- però el moment de major intensitat l'han protagonitzat l'Ahmed, en Dolovan i la resta d'integrants d'un grup de refugiats kurds acabats d'arribar a Catalunya. Txarango va conviure amb ells al camp d'Eko –a tocar d'Idomeni- i després de diversos viatges a Grècia van acabar gravant la cançó Resiste y grite, inclosa al darrer disc dels ripollesos.Ara, i després d'anys atrapats a Grècia, el grup de l'Ahmed ha aconseguit arribar al nostre país i una de les primeres coses que ha pogut fer ha estat interpretar la cançó al Clownia. Ho han fet després d'un petit discurs en català on han agraït el suport dels voluntaris que els han fet costat mentre es mostraven exultants. “Clownia 1 – Europa 0”, ha clamat el cantant Alguer Miquel, en una dura crítica a la Unió Europa dels estats frontera.No ha estat l'única reivindicació d'un festival que té els presos polítics molt present ja que ha incorporat el llaç groc al logo. Alguer Miquel ha recordat “les exiliades i la preses” abans que Gemma Humet i Ivette Nadal sortissin a l'escenari per interpretar Agafant l'horitzó, la cançó que els Txarango van posar a disposició del “sí” al referèndum i que es va convertir en una de les bandes sonores de l'1-O.Xavi Sarrià, en el seu debut al Clownia, també ha expressat la solidaritat amb els presos polítics. “Ells tenen les porres i la repressió però nosaltres tenim la dignitat”, ha clamat l'exlíder d'Obrint Pas que ha portat per primera vegada al Ripollès la seva proposta en solitari després de gravar-hi el videoclip Ànimes navegables Sarrià s'ha reiventat després de més de 20 anys al capdavant d'Obrint Pas. Ara, s'ha convertit en un cantautor-rocker que lidera una potent banda on destaca l'espectacular veu de Clàudia Key Day. Les noves cançons – com Ingovernables, "Atrevir-te o Amb l'esperança entre les dents- han conviscut a Sant Joan de les Abadesses amb himnes d'Obrint Pas com El gran circ dels invisibles, Seguirem, La vida sense tu i el mític Sarri Sarri de Kortatu.La primera gran nit del Clownia –que ahir ja va viure un aperitiu a la plaça Major del poble- s'ha completat amb l'heterodoxa proposta dels alemanys Bukahara, la reivindicació feminista de Roba Estesa i la festa dels Doctors Prats. Dissabte, la música començarà a les 11.00 amb els concerts gratuïts del Pot Petit i l'Orquestra Di-Versiones. Tanmateix, el protagonisme se l'enduran a la nit Amparanoia i els Catarres

