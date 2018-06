FOTOS I VÍDEOS El vaixell més car de l'armada espanyola atraca al Port de Tarragona

Un dels avions que transporta el vaixell Juan Carlos I de l'armada espanyola Foto: Jonathan Oca

Visita al buc Juan Carlos I, a Tarragona Foto: Jonathan Oca



El vaixell més car de l'armada espanyola ha atracat al Port de Tarragona aquest divendres. El portaaeronaus Juan Carlos I ha arribat a la ciutat a petició "expressada de l'alcalde de Tarragona, amb motiu dels Jocs Mediterranis. Els dies 30 de juny i 1 de juliol estarà obert al públic i tothom qui ho desitgi podrà visitar-lo.El portaaeronaus es troba de trànsit a Espanya de tornada del que ha estat el seu primer desplegament internacional amb la missió de traslladar fins a Kuwait cinc helicòpters per a l'operació a l'Iraq de lluita contra el terrorisme.El vaixell insígnia de l'Armada ha costat 380 milions d'euros, pesa 27.000 tones, té capacitat per a transportar entre 35 i 40 aeronaus i desenes de vehicles terrestres, té 230 metres d'eslora i 1.435 llits per a la tripulació, amb opció a poder-ne transportar més. També disposa d'una capacitat d’emmagatzematge de 5.245 metres quadrats i una coberta de vol de 202 per 32 metres.Aquest vaixell ha permès a l'Armada fer un pas més i millorar el portaavions Príncep d'Astúries. A banda, la dotació permanent -la tripulació necessària per a fer-lo funcionar amb garanties- ha passat de 600 persones a poc més de 230.Com a anècdota, en el pont de comandament hi ha una verge, ubicada en una mena d'altar, que està acompanyada del text: "Aquell que no sàpiga llegir, que vagi per aquests mar i veurè què ràpid n'aprèn sense que ningú n'hi ensenyi".A continuació, un recull d'imatges de la visita al buc Juan Carlos I:

