Dimiteix un alt càrrec de Susana Díaz per robar joies a la seva sogra

El secretari general de Justicia de la Junta d'Andalusia, Eugenio Pizarro Moreno, ha presentat la seva dimissió després de ser condemnat pel Jutjat de Cadis a un any de presó i a pagar una indemnització de 4.940 euros a la seva sogra, a qui va robar joies de la caixa forta i que després va vendre en una botiga de compra-venda d'or.Els fets van ser denunciats pel mateix Pizarro el 7 maig de 2017, quan es va presentar a la Comissaria de Policia Nacional en el seu nom i en representació de la seva sogra per denunciar el robatori de les joies de les caixes fortes de tots dos.Fonts consultades per Europa Press han confirmat que Pizarro va presentar la seva dimissió aquest dijous després que la seva cap, Rosa Aguilar, li demanés explicacions per aquests fets ocorreguts abans del seu nomenament. Una qüestió "personal i d'àmbit privat", segons les citades fonts, i de la qual no coneixien en el departament de Justícia de la Junta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)