El Síndic de Greuges defensa que no es pot suspendre els líders independentistes

El Síndic de Greuges ha emès un comunicat en el qual considera que no es pot aplicar l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal per suspendre de càrrec els dirigents processats per rebel·lió que són diputats. “El dret constitucional a l'exercici de càrrecs públics, electes o no, d'acord amb els criteris de capacitat i mèrit i en virtut de nomenament o d'elecció, quedaria vulnerat si s'aplica una previsió legal reservada per a casos diferents del que ens ocupa”, sosté.L'argument central que exposa és el xoc que es produeix entre la consideració que fa la jurisprudència del Tribunal Constitucional amb el relat de la interlocutòria del Suprem, segons el qual a Catalunya es va produir una rebel·lió sense armes. Tal i com va explicar NacióDigital , el Síndic cita la sentència 199/1987, que defineix els individus rebels com aquells que fan ús “il·legítim d'armes de guerra o explosius”. Aquesta definició és contradictòria amb l'absència d'armes que el propi Tribunal Suprem reconeix en els fets a Catalunya. El Síndic afegeix també que la suspensió també seria del tot inaplicable als diputats que no estan en situació de presó preventiva, com és el cas de Carles Puigdemont i de Toni Comín.

