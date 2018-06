Torra acaba el seu viatge a Washington ensenyant a ballar danses araneses

El president de la Generalitat, Quim Torra, posa punt final al seu viatge a Washington. Després de quatre dies a la capital dels Estats Units, Torra torna a Catalunya després de la seva estada fent un balanç positiu dels primers dies de la participació dels catalans a l’Smithsonian Folklife Festival.Així, el darrer matí a Washington, el president l’ha dedicat a visitar de nou l’espai de Catalunya del festival i acomiadar-se així dels catalans que participen en l’esdeveniment. Acompanyat del vicepresident del Parlament, Josep Costa, i de part del seu equip, el president ha anat carpa per carpa saludant catalans, americans i visitants, per agrair-los la seva participació i explicar als residents als EUA curiositats de la cultura catalana que al festival es mostren. A més, després que dijous al vespre acudís al concert del grup català de folk Yacine al Mall de Washington i ballés alguna de les seves cançons, aquest divendres s’ha decidit a participar en el taller de danses tradicionals catalanes de l’Smithsonian Folklife Festival i ha estat ensenyant a americans i turistes a ballar peces araneses.La cita a la capital nord-americana, però, ha acabat marcada per la polèmica provocada pels discursos de contingut enfrontat del president i de l’ambaixador espanyol , Pedro Morenés, a la recepció de l’esdeveniment, feta dimecres. La plantada dels convidats catalans marxant de l’acte pel contingut de la intervenció de Morenés i la visible molèstia de l’ambaixador va fer que el festival proposés anul·lar els discursos de tots dos a la cerimònia inaugural del dijous.

