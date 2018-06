L'alcalde de Tarragona va demanar un vaixell de guerra per als Jocs Mediterranis, segons l'armada espanyola

La visita programada aquesta tarda a bord del vaixell insígnia de l'armada espanyola, el portaaeronaus Juan Carlos I, ha servit per veure el potencial que té aquesta construcció però també per confirmar el que fins ara s'havia negat als mitjans.L'almirall Juan Rodríguez ha afirmat que la presència del vaixell militar a Tarragona durant la celebració dels Jocs Mediterranis no va ser un oferiment del Ministeri de Defensa, sinó que va ser una petició "expressa" que van rebre per part de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, fa dos anys.Segons l'almirall, en el seu moment l'alcalde preferia el buc Juan Sebastián de Elcano, l'altre vaixell insígnia de l'Armada però "té un programa de viatge més complicat i era difícil tenir-ho per aquestes dates i en canvi, el Juan Carlos I ens encaixava millor". Ara bé, ha volgut deixar clar que el Juan Sebastián de Elcano "és tan militar com aquest, està pintat de blanc però és tan militar com aquest, és un vaixell de l'armada. No és un creuer per fer bonic".Aquesta tarda tindrà lloc una recepció a diferents autoritats en el mateix vaixell "per agrair la seva amabilitat i hospitalitat" i alhora per mostrar aquest vaixell. L'almirall ha dit que "ens agrada treure pit, és un producte íntegrament nacional".També ha destacat que han rebut diferents invitacions per als Jocs Mediterranis però no sap quanta gent respondrà, ja que és un acte voluntari. L'almirall ha defensat que "som un més per promocionar els Jocs i estem encantats de col·laborar".L'almirall Juan Rodríguez ha destacat que "hi ha gent que parla de pau i hi ha gent que treballem per la pau". L'oficial ha destacat que, pel que fa a la concentració de rebuig a la presència militar, "tothom té dret a manifestar-se" però ha afegit que si la raó per la qual s'oposen a la seva vista és "perquè són uns jocs de pau, aquí els primers que tractem de construir la pau som nosaltres"."En treballar per la pau, poca gent ens podrà donar lliçons", ha sentenciat l'almirall, qui alhora ha dit que "portem la voluntat pacífica dels espanyols allà on se'ns ordeni" i que fan coses com rescatar persones del mar o eliminar la pirateria de l'oceà Índic.

