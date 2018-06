Les entitats sobiranistes demanen ajuda per pagar la fiança del Suprem a Puigdemont i els consellers

🎗 La resposta d’aquest Estat repressiu, després que el #20STV3 desmunti el relat de la violència, és posar una fiança en concepte de responsabilitat civil.

Sabem que són innocents, però no deixarem soles les famílies, reomplim la

El jutge Pablo Llarena, ha notificat als 14 processats per malversació per la causa contra l'1-O que tenen dos dies per pagar una fiança de 2,1 milions d'euros



Tot i no reconèixer el delicte, els hem d'ajudar a pagar-la!



Fes l'aportació que puguis

Les entitats sobiranistes demanen solidaritat massiva per pagar la fiança interposada pel jutge instructor Pablo Llarena de 2,1 milions d'euros als 14 processats en la causa de l'1-0. Correspon al president a l'exili, Carles Puigdemont, i als consellers del seu govern, tant empresonats com exiliats. En cas de no pagar-la, es procedirà a embargar la quantitat en béns de les famílies dels processats i exiliats.Tant Assemblea com Òmnium Cultural han posat a disposició una caixa de solidaritat per poder arribar a l'import que els hi reclama el Suprem. L'ANC ha volgut recordar el documental 20-S que es va emetre ahir al Sense Ficció de TV3, on, segons afirmen, es desmunta el relat de Llarena.El jutge instructor del Tribunal Suprem ha comunicat aquest divendres al migdia que els 14 processats del Govern han de pagar la fiança de 2,1 milions d'euros en el termini de dos dies. La quantitat es reclama de manera solidària als 14 processats i, per tant, correspondria aportar uns 150.000 euros per cap.

