Barcelona ha atès 465 immigrants provinents de les costes d'Andalusia en dues setmanes

El dispositiu conjunt entre la Creu Roja i l'Ajuntament de Barcelona ha atès un total de 465 persones provinents de les costes d'Andalusia que han creuat l'Estret de Gibraltar en pastera en les dues últimes setmanes.El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha explicat que de les 465 persones ateses, 267 han estat allotjades en els dos equipaments municipals cedits temporalment a la Creu Roja, que sumen 172 places, i la resta en pensions de la ciutat. La resta, un cop atesos, han seguit la seva ruta migratòria cap a altres països europeus, principalment França i Bèlgica. La gran majoria provenen de l'Àfrica subsahariana de països com Costa d'Ivori, Guinea Conakry, Gàmbia o Camerun. També s'ha detectat un increment d'immigrants que arriben a les costes espanyoles provinents de països en conflicte com Libèria o Sierra Leone.El tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona ha destinat gairebé sis milions d'euros a atendre aquestes persones des de principi d'any, però que tenint en compte que el fenomen va a més ha reclamat a l'Estat que hi destini els recursos necessaris. "Vam celebrar el gest de l'Estat amb l'Aquarius; ara el que volem que es faci càrrec de l'Aquarius que es produeix cada dia a la frontera sud", ha afegit.

Segons recull Europa Press, l'alcaldessa Ada Colau es va comunicar amb la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, i Asens va parlar amb Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya, amb la qual s'han emplaçat a reunir-se la setmana vinent per abordar les demandes de millora financera i el reforç de protocols i coordinació: "No pot ser que arribin autocars a la ciutat i no tinguem informació per poder-nos organitzar", ha asseverat Asens.

Asens ha recordat que l'Ajuntament reclama des de fa mesos les factures del cost de l'acolliment que ha assumit Barcelona --que ha recordat que paguen tots els seus veïns quan no és la seva competència--, que aquest any supera els 5,5 milions d'euros només en l'atenció especialitzada, sense incloure molts serveis.

"L'Estat, si vol apartar-se, que s'aparti, però que ens doni a nosaltres els recursos que rep per fer un treball que no fa", ha exigit Asens, i Ortiz ha explicat que també s'han reunit i han abordat l'assumpte amb la Generalitat i el seu conseller Chakir El Homrani i que esperen concrecions sobre places, ha dit Ortiz.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)