Els reis d'Espanya tanquen una visita a Catalunya marcada pel rebuig social

Els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, han tancat aquest divendres la seva agenda a comarques gironines participant a la trobada anual 'Rescatadors de talent'. L'acte, que aplega uns 400 joves, s'ha celebrat a l'hotel Camiral, situat dins el complex PGA de Caldes de Malavella (Selva). Després de la ponència inaugural, els monarques s'han dirigit a una carpa, on durant una mitja hora han estat conversant amb els joves que han assistit a la jornada i els seus mentors.Aquest 2018, els actes organitzats per la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que inclouen tant l'entrega de premis com aquesta jornada posterior, són els que han generat més rebuig social i polític. Hi ha hagut protestes tant aquest dijous als voltants del Mas Marroch com aquest divendres a l'entrada del PGA. I cap representant de la Generalitat ni de l'Ajuntament de Girona ha assistit als actes.Després de presidir l'entrega dels Premis FPdGi, els reis d'Espanya han assistit aquest divendres a la jornada anual 'Rescatadors de talent'. Aquest programa de la Fundació, que integra i amplia el que abans era "Apadrinant el talent", promou l'ocupabilitat dels joves d'entre 20 i 30 anys fomentant la seva mobilitat laboral entre comunitats autònomes.A la jornada d'aquest divendres, que s'ha celebrat a l'hotel que hi ha dins el recinte del PGA, hi han assistit uns 400 joves. Després de la ponència inaugural de la ciberantropòloga Amber Case, que s'ha centrat en apel·lar a una tecnologia calmada que "amplifiqui" el millor de la humanitat, els reis d'Espanya s'han reunit amb els joves i els seus mentors.Felip VI i Letícia Ortiz han entrat en una carpa, on s'hi han estat una mitja hora conversant amb els participants de la jornada 'Rescatadors de talent'. Poc després de les dotze del migdia, els reis d'Espanya han posat punt final a la seva agenda a les comarques gironines.El programa ha continuat després amb quatre tallers simultanis per als joves i un altre per als mentors, que s'han centrat en com es poden utilitzar les noves tecnologies a l'hora de buscar feina.A l'hora d'inscriure's a la jornada, els 400 joves assistents van poder escollir una de les quatre opcions de tallers que se'ls proposaven: "Comunicació i influència", "Play with the future NOW", "Descobreix el teu potencial amb el mètode Insights Discovery" i "La cerca de candidats ha canviat, Estàs preparat per al social recruiting?". En paral·lel, els mentors han assistit al programa "La intel·ligència emocional en la mentoria".Els actes d'aquest 2018 són els que han generat més rebuig social, però també polític, dels que ha organitzat la FPdGi al llarg dels darrers anys. I on les conseqüències de l'1-O hi han estat palpables. Ahir, es van convocar fins a tres protestes simultànies per part dels CDR coincidint amb l'acte de lliurament de guardons al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès). I avui, n'hi ha haguda una altra –que ha concentrat una vintena de persones- a les portes del PGA.Però les absències més rellevants han estat les polítiques. De fet, cap representant de la Generalitat ni tampoc dels ajuntaments han assistit als actes. I el de Girona, fa mesos, ja va denegar el permís a la FPdGi per fer servir l'Auditori-Palau de Congressos, cosa que els ha obligat a trobar una ubicació alternativa.A més, ahir al vespre, Caldes de Malavella va mostrar el seu rebuig a la presència de Felip VI inaugurant la nova plaça U d'Octubre del municipi. Un acte que també tindrà el seu ressò a Vilablareix aquest dilluns vinent. I és que l'Ajuntament, a les vuit del vespre, també inaugurarà una plaça U d'Octubre al poble. A l'acte hi assistiran l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i els alcaldes d'Aiguaviva i Sant Julià de Ramis, Joaquim Mateu i Marc Puigtió (els tres consistoris que han interposat la querella conjunta per les càrregues policials durant el referèndum).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)