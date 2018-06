Tensió entre taxistes i Uber en el seu primer cara a cara

Durant un debat amb múltiples interrupcions per part dels taxistes, el director general d'Uber a Espanya ha dit que l'objectiu de la plataforma és passar d'una mobilitat concebuda com a propietat a una vista com un servei. En referència a l'informe sobre el transport publicat per l'ACCO en el qual defensa una normativa única per a taxi i VTC, Galiardo s'hi ha mostrat favorable. Segons Álvarez, però, el model de negoci de les VTC "afavoreix les empreses privades".El portaveu d'Elite Taxi també ha assegurat que les VTC han de competir entre elles, no amb el taxi, perquè són sectors diferents. A més, ha defensat que el model de transport "no es pot basar en l'entrada d'operadors que paguen els impostos fora i precaritzen els treballadors". Finalment, ha criticat el paper de la Generalitat i de l'ACCO perquè, segons ell, exposen "arguments que no tenen ni cap ni peus". Pel que fa a la Generalitat, els ha acusat de tenir un discurs "molt ambigu" sobre el taxi i les VTC.A més, ha remarcat que "pagar un euro menys no garanteix tenir un millor servei ni més seguretat", en resposta a l'informe presentat per l'organisme defensor de la competència, que estima que la manca d'una competència "efectiva" entre el taxi i les VTC provoca un sobrecost d'un 14% per servei als usuaris del taxi.