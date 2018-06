ERC aspira a un suport unànime de les bases al nou full de ruta

Una de les esmenes vives demana canviar el títol del document per "Som República i fem República", per ratificar la vigència de la declaració d'independència

Un suport molt majoritari al document es podrà interpretar com un aval al rumb de la nova direcció que han agafat el timó quotidià de Junqueras i Rovira

Les bases d'ERC ratificaran aquest cap de setmana el nou full de ruta per implementar la República amb un suport que la direcció preveu molt majoritari. El procés de negociació per incloure totes les sensibilitats ha estat intens i, malgrat la gran quantitat d'esmenes presentades inicialment -unes 1.400-, tan sols vuit n'arriben vives al plenari, que tindrà lloc a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. El nou projecte dels republicans, que ratifica l'aposta pel diàleg i per eixamplar la majoria social, té molts números de ser beneït per bona part de la formació, malgrat el viratge respecte la via unilateral prèvia al 27-O, que va generar sorpresa i fins i tot crítiques en alguns sectors del partit i de l'independentisme.Per aconseguir aquest suport que s'espera hegemònic, la direcció ha hagut de fer alguns gestos i modificar redactats clau per, sense virar el nucli dur de l'estratègia, fer un reconeixement més explícit conforme totes les vies per assolir la República han d'estar previstes. Tot i que el text inicial anava molt encarat a generar les condicions per forçar l'Estat a negociar en un marc multilateral, prioritzant la via dialogada i pactada, les esmenes introduïdes durant el procés assembleari han especificat que no renuncia a "cap via democràtica i pacífica per assolir la República" i que cal aprofitar "qualsevol finestra d'oportunitat".Altres novetats del document definitiu passen per un reconeixement més explícit del mandat de l'1-O i de la força social que es va expressar el 3-O, el qual es pretén consolidar de cara a un futur embat per fer efectiva la independència, així com, tot i admetre la multitud d'actors que tindran un paper en el procés, s'apunta que la tasca principal s'ha de fer a Catalunya. "El dret a l'autodeterminació ens pertany i som nosaltres els que l'hem d'exercir lliurement", s'hi afirma ara. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha incorporat, en aquest sentit, referències a la desobediència civil pacífica com una eina per arrencar avenços cap a la República.Tot i això, els 1.200 militants inscrits en la conferència nacional hauran de debatre i votar les vuit esmenes que queden vives, si no s'aconsegueixen transaccionar fins llavors, ja que la cúpula afirma que ho intentarà i que, de fet, ja tenen alguna negociació encarrilada. L'esmena més mediàtica és la que planteja canviar el títol del document de "Fem República" per "Som República i fem República", per deixar més clar que la declaració d'independència del 27-O és efectiva.És l'única viva de les nou esmenes defensades per un grup dirigents territorials, entre els quals els alcaldes de Montblanc, Pep Andreu, i Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, que han transaccionat les que afectaven al cos del text. Les altres que segueixen pendents de debatre fan referència a algun element sectorial o fan una defensa més aferrissada de la via unilateral o la desobediència. Algunes d'aquestes, per exemple, demanen reconèixer explícitament el 90,18% de vots favorables a la República emesos l'1-O, renunciar a defensar un projecte europeu nou -davant la incapacitat de reformar Espanya-, qüestionar la idoneïtat de desescalar la tensió amb l'Estat o ser més crític amb l'opacitat dels dies posteriors al referèndum.Aquestes esmenes es debatran i votaran dissabte al matí, abans del migdia, quan començaran taules rodones amb dirigents d'ERC, activistes i líders internacionals sobre política local, drets civils, model d'Europa o benestar social. La conferència l'haurà obert la portaveu republicana, Marta Vilalta, i la clourà diumenge l'adjunt a la presidència del partit i vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Just abans, la militància haurà votat definitivament la ponència.El document també ha suscitat debats sobre aspectes no vinculats amb el nucli dur del procés i de caràcter més sectorial i, en aquest sentit, les bases han refermat el caràcter feminista i laic d'ERC i del seu projecte polític. La direcció, però, es mostra satisfeta amb el resultat final i els canvis introduïts, ja que, segons asseguren, "reflecteix millor el sentiment majoritari de l'organització" i es plantegen unes "idees més clares i entenedores". I tot sense qüestionar l'aposta prioritària per l'augment de la majoria social, la via dialogada i la relació bilateral amb l'Estat.El previsible suport majoritari a aquest document es podrà interpretar també com un aval al rumb de la nova cúpula que ha hagut d'agafar el relleu quotidià al capdavant del partit d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, a causa del seu empresonament i exili, respectivament. L'ascens d'Aragonès i Vilalta, però també de Roger Torrent i Sergi Sabrià al Parlament, entre altres dirigents, no ha estat ratificat en un Congrés i, de fet, les esmenes que reclamaven que se'n fes un no van superar els debats territorials inicials. Una aprovació folgada de la ponència pot llegir-se com un suport tàcit a aquests relleus.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)