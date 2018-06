Borrell demana per carta al Govern que les delegacions a l'exterior «compleixin la llei»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha demanat per carta al Govern que les delegacions a l'exterior "compleixin la llei". Segons ha avançat El Periódico i ha confirmatel govern espanyol ha enviat la missiva en els darrers dies, en les quals es recorda a l'executiu català que té l'obligació de sol·licitar un informe previ per cada delegació que vulgui obrir a l'exterior, ja sigui per les oficines obertes en el passat i que ara es vulguin recuperar o per la creació de noves seus a l'estranger. Fonts de la conselleria d'Acció Exterior han detallat, però, que la Generalitat ja va avisar -també per carta- al Ministeri de Borrell que acceleraria la recuperació de cinc delegacions tancades pel 155. Es tracta de les seus al Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Suïssa i els Estats Units.Des de la conselleria d'Ernest Maragall se subratlla que la comunicació prèvia a l'executiu espanyol es va fer abans que el Govern aprovés la reobertura de les primeres cinc delegacions. Portaveus d'Exteriors han detallat que consideren haver respost "adequadament" i puntualitzen que la conselleria està convençuda que "trobaran formes d'enresa i relació" amb el Ministeri d'Exteriors per poder "actuar amb plenitud i sense traves". A la Generalitat no consten que Borrell hagi amenaçat amb accions judicials si considera que no s'han complert els requeriments preceptius.El Departament d'Acció Exterior liderat per Ernest Maragall té l'objectiu d'impulsar de nou l'acció internacional de la Generalitat, i això passa per reobrir les delegacions a l'estranger. En la compareixença de dijous al Parlament per explicar les prioritats de la conselleria , Maragall va fer constar que pretén recuperar en aquesta legislatura el pla de "presència internacional" dissenyat per Raül Romeva.

