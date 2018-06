Torrent reclama l'alliberament dels presos: «Són a la presó per un relat fictici»

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha estat avui a l'inici de la Festa Major de Terrassa. Convidat pel grup municpal d'ERC-MES, Torrent ha pogut viure de primera mà la tradicional baixada del Drac, que recórrer la ciutat fins arribar al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament on es fa la tradicional lectura del pregó.En declaracions als mitjans des de la seu d'ERC a Terrassa, el dirigent republicà ha parlat dels presos polítics i ha recordat que "és un dret" que se'ls acosti a Catalunya: "Cal exigir que es compleixi amb els drets dels presos i les preses", ha dit, però ha recordat que la notícia que esperen és "la llibertat absoluta" dels presos i el retorn dels exiliats. "Són a la presó i a l'exili per un relat fictici, per coses que no han fet, i hi són per motius polítics".Torrent ha valorat també el documental 20-S, que ahir es va estrenar a TV3, i l'ha qualificat de "revelador". "El documental explica el que molts hem anat dient: els 'Jordis' són homes de pau, pacífics i democràtics que van mitjançar entre la gent que hi havia davant d'Economia i la policia judicial", ha constatat.El president del Parlament també ha fet referència al govern de Pedro Sánchez i s'ha mostrat a l'expectativa de possibles canvis. "Només jutjarem aquest govern espanyol en funció dels fets, no del que diguin", ha dit, i ha lamentat que, ara per ara, "no hi ha massa canvi entre un govern i l'altre". "Per part nostre, tota la voluntat del món per seure en una taula a parlar de tot sense limitacions, i sobretot hem de poder parlar d'allò que demana la majoria de ciutadans de Catalunya", ha reclamat.Per últim, ha titllat de "despropòsit global" l'última decisió de Pablo Llarena, que aquest matí ha posat un termini de dos dies perquè Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern paguin 2,1 milions d'euros. "Seguirem treballant i denunciant la situació vingui la notificació que vingui", ha afirmat. "Reclamem que surtin lliures i s'abandoni aquest relat fals contra tots aquells que van permetre que la gent votés", ha reblat.

