Barack Obama, Will Smith i Elon Musk assisteixen a un casament a Empúries

L'expresident dels Estats Units, Barack Obama, està convidat a un casament a Sant Martí d'Empúries (Girona) per aquest cap de setmana. Segons informa El Diari de Girona , Kimbal Musk, germà del propietari de Tesla, Elon Musk, celebrarà l'enllaç amb grans convidats, entre ells l'expresident nord-americà, l'actor Will Smith i evidentment, tota la família Musk.Aquest divendres han començat les restriccions per accedir al municipi, on es confirma que demà, a partir de les cinc de la tarda, serà totalment impossible entrar al jaciment greco-romà d'Empúries. El casament, segons informa el mitjà, ha demanat permís a l'Ajuntament de l'Escala per realitzar l'esdeveniment. Durant dissabte i diumenge, el recinte romandrà tancat "per qüestions de seguretat".Els turistes que aquest divendres s'han apropat fins al conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà), no l'han pogut visitar. Tanques i personal de seguretat han blindat el nucli de població impedint l'accés per totes les entrades. La situació ha despertat malestar entre els visitants.Kimbal, de 45 anys, és el germà petit del propietari de Tesla, Elon Musk. El seu camp és el del "menjar modern", concepte pel qual se'l considera "el pare", ja què aposta per fer arribar "menjar a tots els racons d'Amèrica" i més endavant, a tot el planeta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)