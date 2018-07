Bibiana Ballbè: «La censura no podrà acabar mai amb l'expressió artística»

Bibiana Ballbè. Foto: Adrià Costa

Què té la creativitat que tothom la busca? Què la fa tan cobejada en empreses, universitats, equips productius i comunitats humanes? Per què ens fascina, ens enganxa, ens atrapa i no parem de desitjar-ne l'essència? Això és el que intenta desxifrar, de manera molt clara i il·luminadora, Las 21 claves de la creatividad (Lunwerg), el llibre on Bibiana Ballbé explica, exposa i comparteix tot allò que fa amb TheCreativeNet , una plataforma digital que vol aglutinar el talent creatiu del país. Una xarxa d'idees i complicitats compartides."La idea era fer un llibre generalista i accessible que desmitifiqués el concepte de creativitat de què tothom parla, i demostrar que és aplicable a totes les àrees de la vida". Com un motor que té via directe al benestar, com un dels valors més preuats d'aquesta felicitat que no parem de buscar. "Hi ha moltes empreses que s'han adonat que contractar els serveis d'un departament de creativitat és la millor garantia per tenir un producte millor", assegura la periodista. Perquè la creativitat és "tenir un punt de vista, una mirada diferent. És repensar les coses, no donar mai res per fet"."Tothom és creatiu perquè tothom ha estat nen", com diuen les dades, incloses al llibre: el nivell de creativitat dels nens de 5 anys és del 98%, i el dels adults, del 2%. "Quan ets petit, aprens el món, ets totalment pur, genuí i innocent. Però, de grans, com a pares sempre tendim a dir 'això sí' i 'això no'. No ens adonem que estem creant autòmats", que estem coartant el doll indeturable de creativitat innata que tenim en néixer. "Evidentment que l'experiència té un poder increïble. Però el cervell està entrenat per no haver de pensar i ens cal trencar amb aquesta dinàmica tan plena d'automatismes que ens hem imposat".És això, justament, el que Ballbè volia aconseguir amb el llibre, "que cadascú tingués eines per descobrir quina és la seva mirada", afirma, amb un somriure feliçment contagiós, amb una raó que és vehement i, al mateix temps, disposada a escoltar. Però, quin és el mètode per arribar al crit d'eureka desitjat? "Abans d'arribar a la idea –m'explica– hem de fer un procés de design thinking. Informar-se bé i treballar, treballar, treballar. Un cop ja tens les eines que necessites, desconnectar i fer ús d'alguna tècnica que t'ajudi a fer la connexió de dos improbables. I confiar en la serendipitat per arribar a una solució nova"."Quan més creatiu ets, més lliure ets. I la llibertat depèn del domini que tinguis de les eines". També hi intervé, i molt, deixar de tenir por i no viure supeditat al judici que ens pensem que fan els altres. "Fixa't: ara, a les escoles de negoci s'estan començant a introduir conceptes com ètica, estètica o imaginació, perquè s'ha comprovat que això té un impacte final a l'empresa. Tot això és tant o més important que l'anàlisi i els excels purs i durs!", exclama.Les grans corporacions deixen de banda els taurons i la implacabilitat per abraçar el valor que té reinventar-se, sonar nou, voler descobrir allò impossible a cop de talent. "També ha passat a les escoles, on abans tot era més racional i ara es deixa un gran espai a l'emoció. Crec que tot això va molt vinculat al moviment d'alliberament de la dona. Són valors molt femenins", subratlla. "Ara que tot s'automatitza i es digitalitza, la gent s'ha adonat que el valor real l'aporten les persones. Per això, cada vegada més, posem el focus en elles".El canvi és global, molt probablement imparable. "Ens hem adonat que el model de fins ara no ha funcionat. No és vàlid. La cosa burocràtica, tan racional, no ha contemplat mai intangibles com l'empatia. No podem negar que vivim un punt de bloqueig on tothom, qui més qui menys, té clar que això no funciona i que sabem que estem assentant la base d'un nou model de món. Ha arribat el moment de posar les emocions, el talent, les idees i la creativitat al centre", assegura, amb convenciment.Han passat uns quants anys i, des de llavors, han passat moltes coses. Potser per això ja gairebé ningú no recorda que un dels primers episodis d'aquesta irrefrenable onada de censura moderna que es viu a l'estat espanyol va iniciar amb Bibiana Ballbè, Jair Domínguez i un capítol de Bestiari il·lustrat, titulat Paraules que maten . "És molt fort, tot va començar allà", recorda, encara esglaiada pels fets i per la situació actual, amb condemnes a rapers, titellaires, pallassos, actors i altres agents dissonants amb el relat oficial del poder."La censura no podrà acabar mai amb l'expressió artística. En tot cas ho alimentarà més", diu. "No crec que censurant facin callar les veus. I això, traslladat al territori polític, té la mateixa lectura. Si hi ha un poble i una veu decidida, per molt que intentis bloquejar el que pensen i anhelen, per molt que censuris, allò acabarà sortint, perquè el sentiment és tan fort, irrefrenable i físic, que no es pot acabar. En tot cas, el que aconsegueixes és contraproduent, perquè ho acabes alimentant més".

