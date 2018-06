Sánchez afirma que ni ell ni els socis europeus rebran Serret

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que "no ha fet falta" que Espanya demanés a Europa que l'exconsellera Meritxel Serret, que ha estat nomenada delegada del Govern a Brussel·les, no sigui rebuda pels socis i les institucions europees. També ha precisat que el govern espanyol no ho farà.La pregunta formulada a Sánchez ha estat si la situació legal de Serret serà un obstacle perquè tingui qualsevol tipus de contacte amb el govern espanyol, i el cap de l'executiu espanyol ha respost afirmativament.El president espanyol ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa des de Brussel·les on també ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que hagi traslladat la "bronca" del procés al Folklife festival als Estats Units

