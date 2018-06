Òmnium exigeix al govern espanyol que ordeni la retirada dels càrrecs contra els presos polítics

Òmnium Cultural ha exigit al govern espanyol que insti la Fiscalia a retirar tots els càrrecs als líders polítics catalans empresonats. Davant la possibilitat que els encausats siguin traslladats a centres penitenciaris de Catalunya, l'entitat ha recordat que l'apropament "no és cap gest polític" sinó un dret fixat a la legislació espanyola.Després de l'emissió del documental 20-S a TV3 aquest dijous, Òmnium ha reiterat que la presó preventiva i el procés judicial són una "injustícia" ja que el president de l'entitat Jordi Cuixart i el diputat de JxCat Jordi Sànchez "són referents de la lluita pacífica".Així, lamenten que tant ells com els exmembres del Govern "són víctimes d'un relat cosit a base de falsedats". Per això, Òmnium ha anunciat que seguirà amb les mobilitzacions pacífiques per denunciar la "repressió" i la "judicialització de la política".

