Jordi Puigneró: «Catalunya serà digital o no serà»

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest divendres que el Govern vol fer arribar la banda ampla a tots els municipis de més de 50 habitants de Catalunya abans del 2023. En aquest sentit, també ha remarcat que l'objectiu de l'executiu és també el de fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de comarca de país al 2020.Actualment encara queden set capitals de comarca on la fibra no hi arriba i el conseller ha dit que aquesta necessitat és clau per "enxarxar el país com a element de vertebració territorial i factor de competitivitat dels municipis". El conseller ha fet una versió de la famosa màxima del bisbe català, Josep Torras i Bages (Catalunya serà cristiana o no serà) per posar de relleu la importància de la digitalització del país.Puigneró ho ha anunciat durant la clausura de la 2a Convenció del Petit Municipi de l'ACM que s'ha dut a terme a Sant Ramon, a la Segarra, amb representants de municipis de menys de 2.000 habitants que han compartit problemàtiques i necessitats.La Convenció del Petit Municipi ha servit per presentar un estudi de l'ACM sobre el desplegament d'infraestructures i xarxes de telecomunicacions al territori català, amb especial incidència en les zones amb menys població i com afavorir la seva connectivitat. La trobada també ha servit per posar en contacte empreses i municipis pel que fa als serveis i productes que ofereix l'ACM a través de la seva Central de Compres del món local.Un organisme que, a través de l'adquisició centralitzada, permet, sobretot als municipis petits, disposar de serveis com el subministrament elèctric o el gas natural o productes com vehicles policials, impressores, ordinadors o desfibril·ladors a preus avantatjosos i amb plena seguretat jurídica i procedimental.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)