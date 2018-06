Sánchez retreu a Torra haver traslladat la «bronca» del procés als Estats Units

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest divendres després del Consell Europeu celebrat a Brussel·les. Sánchez ha repassats els acords assolits, especialment en matèria d'immigració, amb la resta de països europeus. En el torn de preguntes, qüestionat sobre l'actitud de l'executiu del PSOE amb la Generalitat, ha retret al president de la Generalitat l'escena de tensió a Washington que va culminar amb l'abandonament d'un esdeveniment en protesta per un discurs de l'ambaixador Pedro Morenés "S'hauria de preguntar quin bé fa als catalans que representa traslladant aquest tipus de bronca als Estats Units, i també què hi guanya Espanya", ha assenyalat Sánchez. "De debò que hi guanyem alguna cosa? Ja va sent hora que avantposem el diàleg i no la bronca. Cal mirada llarga", ha resscaltat el president del govern espanyol.El líder del PSOE ha indicat que la ciutadania "vol passar pàgina de tot això". "Vull tenir una relació normal amb la Generalitat", ha indicat Sánchez. "El que passa al carrer és el que ha de passar en política", ha indicat el president del govern espanyol, que en ocasions anteriors havia denunciat l'existència d'una "fractura" en la societat catalana".

