ERC bloquejarà la renovació de RTVE fins que Sánchez accepti dialogar sobre autodeterminació

S’equivoca molt @psoe si creu q el nostre vot quant a @tve depèn q acceptem un càrrec en la direcció. Ja saben q la nostra línia vermella és q acceptin q s’ha de dialogar (dic dialogar) sobre tot, també sobre la demanda autodeterminista d’una bona part de la ciutadania catalana. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 29 de juny de 2018

L’independentisme ha de tenir com a objectiu prioritari fer prevaler la bandera del diàleg i aconseguir que el Govern @sanchezcastejon rectifiqui i reconegui q s’ha d dialogar sobre totes les opcions possibles xq tots els catalans s’han de sentir inclosos en el diàleg. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 29 de juny de 2018

El PSOE està lluny de tenir garantits els suports necessaris per renovar la cúpula de RTVE. Malgrat que ha arribat a un acord amb Podem per proposar que el cap de política d'ElDiario.es, Andrés Gil, sigui el nou director de TVE , li cal el suport també de la resta de partits que li van permetre guanyar la moció de censura i ERC ja ha avisat que no disposarà dels seus vots, almenys fins que no accepti dialogar sobre l'autodeterminació.Com ja va avançar NacióDigital , els republicans tenen previst bloquejar totes aquelles iniciatives dels socialistes que no afectin a drets individuals o socials, fins que aquest deixin de posar límits al diàleg amb la Generalitat. I serà la setmana vinent quan s'hagi d'afrontar la renovació de RTVE, tràmit davant del qual el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha alertat que no donarà suport, després que el PSOE s'oposés a una moció que ell mateix va defensar per reclamar un "diàleg sense condicions ni renúncies" entre els dos executius. El mínim que exigeix aquest partit per mantenir la col·laboració amb Sánchez.En una piulada, poc després que transcendís l'acord per nomenar Andrés Gil, Tardà ha avisat que "s'equivoca molt el PSOE" si creu que tindrà el seu vot a canvi d'un lloc a la direcció de RTVE. "Ja saben que la nostra línia vermella és que acceptin que s'ha de dialogar [...] sobre tot, també sobre la demanda autodeterminista d'una bona part de la ciutadania catalana":Poca estona abans, el dirigent d'ERC ja havia subratllat en la mateixa xarxa social que "l'independentisme ha de tenir com a objectiu prioritari fer prevaler la bandera del diàleg i aconseguir que el govern de Sánchez rectifiqui", per tal que "tots els catalans s'han de sentir inclosos en el diàleg". I una manera de fer-lo rectificar seria bloquejar iniciatives com la renovació de RTVE:El PNB també ha avisat que Andrés Gil no té per ara el suport dels nacionalistes bascos, també imprescindibles, ja que PP i Cs han avisat que se'n desmarcaran. El PDECat no s'ha pronunciat per ara a aquesta proposta.

