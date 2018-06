VÍDEOS i FOTOS Evacuat el centre comercial Paddock de Sabadell per un incendi

Dos bombers entrant dins el centre comercial. Foto: Juanma Peláez

Expectació a les portes de la superfície comercial. Foto: Juanma Peláez

Fum sortint de l'aparcament subterrani del centre comercial. Foto: Juanma Peláez

Diverses dotacions de Bombers treballant al Paddock. Foto: Juanma Peláez

La zona acordonada i evacuada. Foto: Juanma Peláez

Treballadors d'establiments del centre comercial. Foto: Juanma Peláez

El centre comercial de Paddock de Sabadell, ubicat a l'Eix Macià, s'ha hagut d'evacuar aquest divendres al migdia per un incendi. Els Bombers han rebut l'avís a les 13.19 hores i han enviat diverses dotacions. L'origen del foc ha estat a l'aparcament subterrani, on s'ha incendiat un vehicle estacionat.Per aquest motiu, els Bombers han evacuat les dues plantes superiors. El foc ja s'ha extinguit i s'està ventilant l'espai. Ara per ara desconeixen si les flames han afectat turismes, situats en d'altres places d'aparcament.

