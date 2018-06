​El ple de Barcelona insta la Generalitat a aturar la subhasta de pisos públics

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha instat aquest divendres la Generalitat a aturar la subhasta de pisos públics ubicats a la capital catalana que es preveu per al pròxim 5 de juliol. Es tracta de la venda al millor postor d'immobles procedents d'herències intestades, o sigui que no tenen hereu, i que en les darreres setmanes ha enfrontat el Govern amb l'equip d'Ada Colau i les entitats en defensa del dret a l'habitatge . La Generalitat ha retirat de la subhasta l'edifici del número 16 del carrer Llibreteria que té el Mesón del Café i llogaters amb contractes indefinits, però manté la venda de la resta de finques El govern de Colau ha presentat la proposta, ja que considera que aquests pisos s'haurien de blindar de l'especulació i destinar-los a usos socials. Ha obtingut el suport de Ciutadans, el PSC i la CUP, mentre que el PP s'ha abstingut i han votat en contra el PDECat i ERC –els dos grups que governen a la Generalitat-, a més dels regidors no adscrits Gerard Ardanuy (Demòcrates) i Juanjo Puigcorbé. Malgrat el suport, l'oposició no ha estalviat les crítiques a la política d'habitatge de Colau. A fora del consistori, les entitats continuen mobilitzant-se perquè s'aturi la subhasta, i han previst acampar per intentar boicotejar la seva celebració.

