Feminisme, racisme i memòria històrica: eixos de la nova temporada del Teatre Lliure

El Teatre Lliure ha presentat aquest divendres la programació de la temporada 2018-2019, en un acte on Lluís Pasqual ha confirmat que continuarà al capdavant de l'equipament quatre anys més, fins l'any 2023. A banda d'aquest anunci, la sala ha mostrat les línies mestres del nou curs, amb 41 espectacles, 15 dels quals de producció pròpia, centrada en temes centrals de la contemporaneïtat: el feminisme, el racisme, la relació Orient-Occident i la memòria històrica.La temporada aixecarà el teló a Gràcia amb Là de la companyia El Baró d'Evel Cirk el 27 de setembre i amb El pan y la sal una producció dels Teatro del Barrio que portarà a escena la inhabilitació del jutge Baltasar Garzón. Alguns dels plats forts de la temporada arribaran amb El somriure al peu de l'escala de Ramon Simó, la versió de Dogville –de Lars Von Trier, amb dramatúrgia de Pau Miró i dirigida per Sílvia Munt–, el monòleg interpretat per Lluís Homar La neta del senyor Lihn dirigit per Guy Cassiers i El sueño de la vida del director de l'equipament Lluís Pasqual.Un dels punts àlgids de la programació serà amb Mount Olympus, la catarsi teatral de 24 hores de Jan Fabre, que arribarà al Teatre Lliure el 15 de juny després del seu pas per Madrid el gener passat. Jane Eyre amb direcció de Carme Portaceli, Trans (més enllà) de Didier Ruiz i Davant la jubilació de Krystian Lupa seran algunes de les obres que tornaran a la cartellera durant la nova temporada, en reposició.Els intèrprets de La Kompanyia Lliure s'acomiadaran aquesta temporada amb el monòleg L'últim salt, del 19 al 30 de juny. Amb tot, no serà l'únic espectacle que es podrà veure en cartell, ja que també portaran a escena Àngels a Amèrica, la icònica peça de Tony Kuyshner dirigida per David Selvas amb un repartiment encapçalat per Pere Arquillué, El sueño de la vida dirigida per Lluís Pasqual i Emma Vilarasau en el repartiment, o El temps que estiguem junts. La reivindicació social també tindrà un espai amb la comèdia Mundo obrero, una història de la "classe treballadora" dirigida per Alberto San Juan.La temporada del Lliure també cedirà un espai per a noves propostes amb Dolors, un espectacle plantejat com una sèrie de televisió de la qual cada setmana s'estrenaran dos capítols. El projecte, amb dramatúrgia i direcció de Sergi Belbel, Cristina Clemente i Marilia Samper, es podrà veure del 22 de maig al 9 de juny al Lliure de Gràcia.El Lliure també entrarà de ple, al llarg de la propera temporada, en l'actual debat feminista amb el projecte Dones Lliures, un fòrum de debat artístic i social obert a totes les mirades i opinions fet a partir d'espectacles, taules rodones i altres activitats.

