Llarena dona dos dies a Puigdemont i els seus consellers per pagar 2,1 milions d'euros

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha comunicat aquest divendres al migdia que els 14 processats del Govern han de pagar una fiança de 2,1 milions d'euros en el termini de dos dies. La quantitat es reclama de manera solidària als 14 processats i, per tant, correspondria aportar uns 150.000 euros per cap. La quantitat, que ja estava fixada en la interlocutòria de processament del 21 de març, correspon a la responsabilitat civil que el jutge els reclama per fer front al delicte de malversació.Els implicats són el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santiago Vila i Meritxell Serret.Llarena ha fet el pas ara que la sala d'apel·lacions ha rebutjat els recursos i els processaments ja són ferms. El jutge els adverteix que si en aquest termini no ingressen els diners se'ls procedirà a embargar els béns fins arribar a cobrir la quantitat reclamada, és a dir, fins arribar als 2,1 MEUR.En els procediments penals, els dies que dona el jutge són hàbils i, per tant, el cap de setmana no compta. Per tant, el termini dels dos dies començarà a comptar a partir de l'endemà de la notificació i, per tant, els exmembres del Govern tindran de temps fins a mitjan de la setmana que ve per ingressar els diners.La fiança se'ls reclama per assegurar les futures responsabilitats que hagin d'assumir en matèria de responsabilitat civil un cop jutjats pel delicte de malversació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)