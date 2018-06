Regina Buñuel, model de talles grans: «La bellesa és subjectiva, estima't tal com siguis»

La Regina Buñuel, model de talles grans Foto: Cedida

La Regina Buñuel és una model de talles grans. Té 21 anys, estudia per ser gestora cultural i del 2 al 7 d'octubre serà una de les quatre representants catalanes al certamen Miss Plus Size Spain que es farà a Cornellà de Llobregat.-Per casualitat! Mai he fet de model, però estava molt implicada en el món del body positive o del plus size, que busquen visibilitzar les realitats del cos d'una persona. Vaig enviar les meves dades i fotografies als organitzadors, però amb la idea de passar-m'ho bé.-Sí. M’agrada fer de model, però és difícil. M’agrada estar cara al públic, expressar-me i dir el que penso. De fet, tinc un canal de Youtube i un perfil a Instagram on ho faig. Aquest concurs no és només fer de model, és per reivindicar que no només són bones les models que fan 90-60-90 de talla. Els altres, tant nois com noies, podem dir "Hola, què tal?" i deixar clar que la bellesa és general.-Sí, totalment. Aquest certamen i els nous moviments que estan sorgint són per això. Per la gent que té problemes d'autoestima o pateix assetjament, ja sigui per ser grassos com per ser prims. Per dir-los: "Tranquils, la bellesa és subjectiva. Estima't tal i com siguis, tot és vàlid".-Tot i que sembla que cada vegada n'hi hagi més, és un moviment petit. Per exemple, hi ha models que utilitzaven una talla 52 i han passat a la 46. És un món que demana que t'aprimis. Crec que encara queda molta feina per fer. Hi ha una visió distrosionada: el body positive no és només gent grassa, és per a tothom.-A base d'insistir confio en què a algú li quedi. Ens diuen que fem apologia de l'obesitat, cosa rotundament falsa. Dins la gent grassa n'hi ha que mengem bé, que fem esport i que tenim aquest cos perquè és la nostra constitució. S'ha d'acceptar que som com som, que un home de 1'70 metres no medirà mai 1'90.-Hi ha un openning on se'ns veurà a totes, després hi ha ball i desfilada amb roba de carrer, vestit de bany i de gala. I, per acabar, una ronda de preguntes.-Jo estudio Humanitats, per la qual cosa la part de les preguntes la porto millor. Però ens donen classes de ball, des desfilar i de com estar al davant d'una càmera.-La por sempre hi és, però conec a les organitzadores i ja saben com enfocar-ho. No volen que només ens fem quatre fotos. És més profund.-Si em sortís alguna oferta per fer de model potser no ho rebutjaria. Però estic estudiant per ser gestora cultural.

