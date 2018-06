Maniobres, exhibicions aèries i concerts: mig any amb presència militar a Tarragona

María Dolores de Cospedal saludant alguns militars desplegats al Camp de Tarragona per unes maniobres. Foto: Jonathan Oca

Desembarcament de militars espanyols a Tarragona. Foto: Ministeri de Defensa

Concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol al teatre Metropol. Foto: Jonathan Oca 20 de maig del 2018: la Patrulla Águila es fa seu el cel de Tarragona

Cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis Foto: Adrià Costa

El portaaeronaus Juan Carlos I atracarà a Tarragona pels Jocs Mediterranis Foto: Armada

Tarragona, tant la ciutat com la demarcació, ha tingut durant el darrer mig any molta presència de l'exèrcit espanyol. L'última visita tindrà lloc avui, quan atraqui al port de la ciutat el vaixell de guerra més gran de l'armada espanyola per, com va dir el Ministeri de Defensa, "donar el realç que es mereixen els Jocs Mediterranis".Des del desembre del 2017 fins al juny d'enguany, l'exèrcit espanyol ha mostrat el seu potencial militar portant a terme maniobres, exhibicions aèries i concerts. Aquestes accions han aixecat polèmica per part dels partits polítics que hi ha a l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona i també de plataformes i moviments contra la militarització.A continuació us oferim una cronologia de la presència militar durant el darrer mig any:Tarragona rep la visita de diferents unitats de defensa antiaèries i d'un fort desplegament miliar per participar en unes maniobres que formen part de l'operació Eagle Eye. Hi van prendre part diferents unitats de l'exèrcit de l'aire i de l'armada espanyola, com avions EF-2000 de l'Ala 14 i la fragata Almirante Juan de Borbón.Aquestes maniobres van servir per comprovar la coordinació entre unitats dels tres exèrcits. Els militars es van deixar veure, per exemple, a la Mussara on hi van instal·lar un campament. Una trentena d'efectius de l'exèrcit van estar acampats en aquest punt durant dies. També van crear un gran desplegament a l'aeroport de Reus.La llavors ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es va desplaçar fins a la capital del Baix Camp per presenciar les maniobres.Dos vaixells militars atraquen al port de Tarragona per traslladar 1.100 efectius procedents de Ceuta que realitzaven unes maniobres al centre d'entrenament de San Gregorio, a Saragossa. Els militars es traslladen des de Ceuta per via marítima en els vaixells militars Martín Posadillo i Camino Español.També desembarquen 230 vehicles que es desplacen per carretera fins a Saragossa i 24 vehicles de cadena que ho fan amb ferrocarril.La Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol ofereix un concert al Teatre Metropol de Tarragona. Més de 100 persones rebutgen aquest acte i també la presència militar. Els manifestants expressen que "cap exèrcit defensa la pau".La resposta immediata, de la gent que està a favor d'aquest acte, és mostrar banderes espanyoles i de Tabàrnia.El Ministeri de Defensa regala a Tarragona, amb motiu dels Jocs Mediterranis, una exhibició aèria de la Patrulla Águila i de la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol. Durant poc més de 30 minuts, les dues unitats especialitzades realitzen acrobàcies pel cel tarragoní.El subdelegat de Defensa, Joaquín Ballesteros, considera que l'objectiu de les exhibicions era "transmetre la cultura de defensa a la societat que servim" i que la Patrulla Àguila porta la "marca Espanya" arreu del món.Per la seva part, el conseller de Mobilitat i Domini Públic a l'Ajuntament de Tarragona, va afirmar que "és un orgull i un honor" per la ciutat comptar amb l'exhibició d'aquestes unitats de l'exèrcit espanyol i va defensar que aquests actes, com el concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol, "és cultura".La celebració inaugural dels Jocs Mediterranis també compta amb la presència militar. En aquest acte hi participen tres membres de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol.Amb un paracaigudes, amb els visibles colors de la rojigualda, els militars fan arribar des del cel la bandera dels Jocs Mediterranis perquè l'hissin al Nou Estadi.Aquest divendres arriba el vaixell insígnia de l'Armada espanyola, que atracarà al port tarragoní i s'hi estarà fins al 2 de juliol. Segons el Ministeri de Defensa, aquesta visita és per "donar el realç que es mereixen els Jocs Mediterranis". Els dies 30 de juny i 1 de juliol estarà obert al públic i tothom qui ho desitgi podrà visitar el Juan Carlos I.Davant les crítiques, Javier Villamayor, comissionat de l'esdeveniment esportiu, destaca que la visita del vaixell "no està inclòs ni el programa cultural ni esportiu dels Jocs Mediterranis" i que és decisió del Ministeri el fet de voler-hi ser. En la mateixa línia, l'alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, va defensar que no suposa cap problema l'arribada del vaixell a la ciutat i que han rebut amb els braços oberts allò que tothom ha volgut aportar als Jocs Mediterranis.

