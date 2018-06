La Xarxa recorrerà tot Catalunya amb el nou magazín «Horari d'estiu»

Imatge de l'espot del programa. Foto: La Xarxa

Les festes majors, les excursions amb bicicleta i les llargues migdiades són les sensacions que Horari d’estiu vol recuperar de les vacances de la nostra infantesa. Cada dia de 18 a 20 h –en directe- , les diferents televisions locals de Catalunya, a través de La Xarxa , buscaran un poble on mantindran converses a la fresca sobre temes diversos, sovint amb personatges rellevants en àmbits com la música, arts escèniques, cuina, ciència o humor. L’objectiu d’aquest projecte és viure en primera línia les tradicions més destacades del calendari i els principals festivals culturals.És un projecte en el que els mitjans locals col·laboren periòdicament, obrint la finestra a les seves localitats en les diferents connexions i reportatges. És justament la seva participació la que ajudarà a construir un relat nacional amb mirades i accents molt diversos.Marta Pérez Verge, de Ràdio Arenys, serà la presentadora del programa. L’acompanyaran en aquesta nova aventura televisiva quatre periodistes també provinents de canals de proximitat: Rut Camí de Lleida TV, Sergi Lladó de Canal Taronja, Jordi Murtró de TAC 12 i Arnald Prat d’EL9TV. Capitanejant l’equip hi haurà el periodista David de Dios, mentre que Oriol Carreras, de Canal Terrassa, en serà el sotsdirector.

