D'exaltar el CNI a negar-ne la participació: el govern espanyol canvia la versió de la detenció de Puigdemont

El govern espanyol ha negat que es destinessin "mitjans tècnics o humans espanyols" en la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el passat 25 de març. És el que ha respost per escrit a una pregunta formulada pel senador d'EH-Bildu, Joan Iñarritu, que qüestionava la participació de les autoritats espanyoles en l'arrest del president destituït. El dia de la detenció, la policia espanyola va fer una piulada al seu compte oficial on afirmava que se l'havia detingut gràcies a una operació coordinada pels agents d'informació del cos i amb el CNI.Ara a la resposta el govern espanyol nega qualsevol participació i afirma que l'única col·laboració ha estat via judicial entre les autoritats espanyoles i alemanys per tramitar i fer efectiva la llei europea de detenció i entrega. Sobre la detenció, l'executiu espanyol diu que les autoritats alemanyes són "sobiranes" per actuar en el seu territori i fer les actuacions que considerin pertinentsIñarritu qüestionava al govern espanyol perquè, segons la legislació alemanya, no poden espiar en territori alemany sense haver-ho comunicat abans. També recorda que hi va haver publicacions periodístiques que apuntaven que el cotxe de Puigdemont portava una balisa des de Finlàndia per tal de poder fer seguiment del cotxe i poder-lo detenir.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)