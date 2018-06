FOTOS i VÍDEOS Economia es tenyeix de groc per exigir la llibertat dels presos

Un centenar de funcionaris del Departament d'Economia ha tenyit de groc la façana de la conselleria per demanar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Els treballadors ha omplert de llaços grocs i fotos dels dirigents independentistes i s'han sentit crits de "llibertat".​Des de l'Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes han aprofitat l'estrena ahir del documentalper recordar que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no van cometre cap delicte durant les concentracions davant del Departament i n'han exigit la posada en llibertat.A banda d'Economia, treballadors del Palau de la Generalitat han convocat també una concentració a les 11.30h a la plaça de Sant Jaume, on desenes de persones han protestat per l'empresonament de dirigents sobiranistes i contra la repressió de l'Estat.

