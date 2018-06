Presó per a sis dels vuit detinguts d'un grup que va assaltar més de 100 cases

Durant aquests mesos d'investigació, han pogut situar els cotxes amb els quals es movia la banda a les poblacions on es van cometre els robatoris, així com descobrir l'amagatall en una zona boscosa on amagaven els estris que feien servir per forçar els accessos a les cases i evitar així que els atrapessin amb objectes que els incriminessin. A més, també els van captar càmeres de sistemes de videovigilància.Els investigadors sostenen que els arrestats formaven un grup criminal organitzat perquè en pocs mesos van cometre una gran quantitat de robatoris i, a més, amb mobilitat perquè es desplaçaven fins a poblacions com Olot, Sant Jaume de Llierca, Navata, Porqueres, Sant Feliu de Guíxols o Anglès per assaltar les cases aprofitant quan no hi havia ningú a dins.Els ara empresonats es podrien enfrontar a una pena de fins a 6 anys i 3 mesos de presó tenint en compte l'elevat nombre de robatoris comesos.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.