Un grup de taxistes irromp al departament d'Economia

Els taxistes de Barcelona han tornat a sortir al carrer per protestar, en aquest cas, per una jornada convocada per l'Autoritat Catalana de la Competència (ACC) que compta amb la presència d'Uber. El col·lectiu ha irromput a la conselleria d'Economia per "rebre" el director de la companyia a Espanya, Juan Galiardo, segons han anunciat en un comunicat.​En aquesta taula rodona també participaran el director general de Mytaxi Iberira, Pablo Sánchez, i el sots-director d'Ordenació del Transport i Densenvolupament Sectorial del departament de Territori i Sostenibilitat.Els taxistes critiquen l'acte i denuncien que l'ACC cada vegada més s'apropa als posicionaments de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), que segons el col·lectiu, aposta per una liberalització del servei."És molt sorprenent que la Generalitat no es pronunciï en aquest conflicte, quan la seva agència de la competència ha pres clarament partit", denuncien en el comunicat.

