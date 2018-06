Mata a trets dos gossos d'un educador caní que passejava pel Pallars Jussà

Elveí de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà), A. P. C., declararà dilluns 2 de juliol al jutjat de Tremp després que un jove l'hagi denunciat per matar a trets els seus dos gossos, a mitjans de maig. El propietari dels animals, que és educador caní, es trobava passejant pels afores del municipi quan els animals es van allunyar d'ell. En anar-los a buscar, ha denunciat als Mossos, va sentir trets i els va trobar morts a costat d'A. P. C., que duia una arma llarga. El jutge decidirà, després d'escoltar les declaracions, si els fets són constitutius d'un delicte de maltractament animal i si asseu el presumpte autor al banc dels acusats.Des de la Plataforma Animalista Terres de Lleida han denunciat els fets que consideren "propis de temps passats quan es sacrificava els animals de companyia sense cap mirament" i recorden que avui l'eutanàsia no està permesa si no és per causes justificades i que la llei de protecció del 2008 va deixar de considerar els animals com a coses i que preveu multes de fins a 20.000 euros. A més, el consell de ministres del govern espanyol va aprovar el 2013 la reforma del codi penal que contempla penes de sis a divuit mesos de presó per les persones que causin la mort d'un animal domèstic.Segons un comunicat fet públic per la plataforma, quan el propietari dels gossos va arribar al lloc es va trobar els dos animals morts: la femella amb un tret a l'abdomen i el mascle amb diversos trets. Al costat dels animals hi havia A. P. C. amb una arma a les mans proferint crits en contra dels animals i del propietari. Segons expliquen, acusava el gossos de voler atacar un vedell, però "no hi havia cap indici d'atac" i, a més, segons el propietari, que és educador caní, "són gossos del tot sociables".El comunicat de la plataforma afegeix que el propietari "ple de ràbia i dolor" va decidir anar a denunciar els fets i que quan va tornar amb els Mossos d'Esquadra, el presumpte autor dels trets estava carregant els dos gossos en una furgoneta, "segurament amb la intenció de fer desaparèixer els cossos", sospiten.La plataforma espera que després de les primeres declaracions de dilluns, es jutgi A. P. C. per la mort dels dos gossos i que se'l condemni perquè no hi ha res "que pugui justificar la cruel acció comesa". "Si és així la gent animalista, encara que dolguda i trista, respirarà alleujada perquè s'haurà demostrat que la Llei de Protecció no és paper moll, sinó que s'aplica la sanció corresponent a la falta comesa per a exemple i protecció de tothom: animals i persones", acaba el seu escrit.

