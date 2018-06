La UVic sense rector, i ara què?

Oriol Amat, a la dreta, després de renunciar a ser rector de la UVic. Foto: Carles Fiter

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) s'ha quedat sense rector. Aquest dijous, el Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) havia de ratificar el nomenament d' Oriol Amat , proposat el passat abril, però ha renunciat al càrrec per "motius estrictament familiars i personals sobrevinguts" . El catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i exdiputat de Junts pel Sí assegurava que la decisió és "molt dolorosa" i que ha hagut d'escollir entre la família i un projecte molt engrescador.Amat havia de substituir Jordi Montaña que aquest mes de juliol culmina els seus vuit anys com a rector. A partir d'ara, tal com explicava Anna Erra, presidenta del Patronat de la (FUB) i alcaldessa de Vic, davant d'aquesta situació i d'acord amb els estatus marcat, s'ha nomenat el rector més antiguitat com a rector en funcions fins que se'n nomeni un de nou. Aquest és Joan Masnou, vicerector de Relacions Internacionals i Formació Continua.El Patronat obrirà una nova convocatòria de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre, que seguirà el mateix funcionament del darrer cop. Amat també formarà part de la comissió de selecció. Precisament, durant la roda de premsa, el catedràtic va manifestar la seva voluntat de seguir col·laborant amb la UVic, una opció ben considerada pel patronat."Hem de mirar el futur en positiu", deia Josep Arimany, patró de la FUB, enviant "un missatge de tranquil·litat". Precisament Amat tenia previst de mantenir l'equip de vicerectors i degans, cosa que, tal com deia el rector Jordi Montaña, no hi haurà cap problema si la UVic-UCC està un temps sense la figura del rector perquè "la maquinària està molt ben engreixada". Serà del 13 de juliol a l'1 d'octubre. Cal destacar, a més, que el programa d'Amat no s'hagués aplicat fins al curs 2019-2020 perquè l'inici de l'any acadèmic ja estava dissenyat.Tot i que encara no havia estat nomenat oficialment rector, Amat ja havia fet al voltant d'un centenar de trobades amb diferents equips de la universitat. El catedràtic assegurava que, pel que ha pogut conèixer, la UVic-UCC té un "futur molt prometedor" i que compta amb un "equip humà molt potent i motivat", que ha definit com "un gran actiu que té la universitat". De fet, Amat va enviar una carta de comiat al personal de la UVic-UCC, on agraïa la confiança dipositada i lloava la trajectòria, excel·lència i equip humàdel centre.