ENQUESTA Qui creus que guanyarà el Mundial de Rússia?

Encreuaments dels vuitens de final del Mundial de Rússia 2018. Foto: Europa Press

Un cop acabada la fase de grups, només queden 16 equips que lluitaran per aconseguir la Copa Mundial de futbol. A hores d’ara, ja es coneixen els encreuaments de vuitens de final.El pes de la taula es troba a la part esquerra, amb aspirants al campionat com Brasil o Argentina, i d'altres equips als que s'ha de tenir en compte com Bèlgica o Mèxic.L'altre banda dels encreuaments és més fluixa, amb la presència destacada d'Anglaterra i de la selecció espanyola, i fins i tot Croàcia.