Un centenar de professionals de la cultura donen suport a Puigcorbé

Un centenar d'artistes i professionals del món de la cultura han donat suport a l'actor Juanjo Puigcorbé després que s'hagi filtrat un informe de la Diputació de Barcelona que l'acusa de maltractament laboral. Puigcorbé va anunciar fa unes setmanes que dimitia com a diputat per ERC, però de moment no ha renunciat al càrrec.ERC ha anunciat aquest dijous, a través d'un comunicat, que ha decidit "trencar la relació" amb l'actor. El centenar d'artistes i professionals i les quatre entitats que li han donat suport a través d'un manifest, han destacat la "tasca ingent" de Puigcorbé durant els darrers tres anys des de l'Àrea de Cultura de l'administració provincial.Al manifest es destaca que Puigcorbé ha actuat en àmbits com el teatre, el cinema, la literatura, les arts plàstiques, l'òpera, les biblioteques, els museus o l'edició, entre d'altres, i que en tots els casos ho ha fet "amb un gran entusiasme i dedicació". Per això consideren que la seva tasca ha de tenir "la màxima continuïtat possible".Els signants del manifest, entre ells el director del TNC, Xavier Albertí, l'actor Pere Arquillué i l'actriu Sílvia Bel, el pallasso Tortell Poltrona o la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola, han volgut palesar la "qualitat humana" de Puigcorbé i la dedicació "incansable" al món de l'art i de la cultura "per damunt de qualsevol afinitat política o partidista".

