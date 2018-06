Puigcorbé i ERC consumen el divorci en el ple de Barcelona

Juanjo Puigcorbé i ERC han exhibit el seu divorci aquest divendres mateix en el ple municipal de Barcelona. Puigcorbé s'ha estrenat com a regidor no adscrit, després que ell i els republicans trenquessin aquest dijous perquè, segons un informe intern de la Diputació de Barcelona, l'ara edil no adscrit maltractava els seus subordinats. Malgrat això, ha indicat que com a mínim en aquesta sessió votarà el mateix que els republicans.Puigcorbé ha estat el primer d'arribar en el ple per veure quin és el seu nou lloc separat dels republicans, i està entre el regidor de Presidència, Eloi Badia, i les regidores del grup de la CUP. S'ha saludat amb diversos regidors, del seu voltant, com la republicana Trini Capdevila i la socialista Montserrat Ballarín, però fins i tot l'ha anat a veure expressament Jordi Martí (PDECat), cosa que no ha agradat als republicans. En canvi, no s'han dit res amb el líder d'ERC al consistori, Alfred Bosch.Amb la marxa de Puigcorbé d'ERC, aquest grup municipal ha passat de cinc a quatre regidors. En un comunicat aquest dijous, el partit va condemnar els fets que es recullen en l'informe de la Diputació , i li va reclamar que els tornés l'acta de regidor. Puigcorbé no és el primer no adscrit del mandat. Des de fa més d'un any també hi ha Gerard Ardanuy (de Demòcrates), que es va separar del Grup Demòcrata –el PDECat- Del ple s'ha acomiadat la fins ara líder de la CUP a l'Ajuntament, María José Lecha, que es reincorpora a la seva feina d'administrativa a l'Hospital de Sant Pau per prejubilar-se en els pròxims mesos. "No tornaré a les institucions, però ens veurem al carrer. El que no puc dir és en quin bàndol estarà cadascun de nosaltres", ha afirmat en el seu discurs de comiat.També ha aprofitat per fer balanç del seu pas pel consistori, i ha ironitzat: "No he après a parlar 10 minuts i aconseguir no dir res com passa sovint aquí". El seu lloc de regidora l'ocuparà Pere Casas, que anava de número 6 a la candidatura cupaire a les eleccions municipals del 2015, i que treballa d'administratiu a l'Ajuntament.

