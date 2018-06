Hi haurà segona part del documental «Les clavegueres d'Interior»

Explica Jaume Roures @GrupoMEDIAPRO que "estem preparant la 2a part del documental sobre les clavegueres de l'estat, que és el finançament de les clavegueres. També estem pensant en trobar un relat global del procés però no és gens fàcil" — El món a RAC1 (@elmonarac1) 29 de juny de 2018

El director de Mediapro, Jaume Roures, ha anunciat que la productora prepara la segona part del documental Les clavegueres d'Interior, un film que posava llum a l'escàndol de l'"operació Catalunya" i de la guerra bruta de l'Estat.El documental es va emetre tot just fa un any per TV3. Amb 772.000 espectadors i un 30,1% del share es va convertir en el programa més vist a Catalunya. L'etiqueta #CloacasInteriorTV3 va ser trending topic mundial.Ara Mediapro vol seguir investigant en l'entramat conspiratori que l'Estat va idear per frenar el procés.La notícia arriba l'endemà de l'emissió del nou documental de Mediapro, en aquest cas sobre el 20-S . El documental recull com van actuar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, com a líders d'ANC i Òmnium, durant la protesta a la seu de la conselleria d'Economia el passat 20 de setembre, dia en què es van detenir 14 persones vinculades a l'organització del referèndum i es van escorcollar instàncies de la Generalitat.El film de Mediapro, emès també per TV3, ha tornat a rebentar audiències . En concret, ha obtingut un 34,8% de share i ha concentrat un total d'1.071.000 espectadors. A més, l'etiqueta #20STV3 ha estat durant unes hores trending topic, primer a Catalunya i tercer mundial.

