Els restauradors i l'Ajuntament signen la pau amb l'aprovació de l'ordenança de terrasses

L'Ajuntament de Barcelona ha posat fi a un dels conflictes més llargs del mandat. El ple ha aprovat definitivament la modificació de l'ordenança de terrasses, amb la qual s 'han flexibilitzat els criteris a l'hora d'autoritzar-les i els districtes podran actuar amb discrecionalitat com reclamaven els propietaris dels bars i restaurants. El Gremi de Restauració ha celebrat l'aprovació, i ha anunciat que està disposat a arribar a acords que posin fi a la judicialització del conflicte.La reforma de l'ordenança, que entrarà en vigor quan s'aprovi al Butlletí Oficial de la Província (BOP), ha prosperat amb el suport de tots els grups excepte la CUP, que ha votat en contra. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat que la reforma de la normativa s'ha tirat endavant per "fer-la realista, aplicable, adaptable i flexible". Des de l'oposició, han criticat la manca de voluntat del govern, i la socialista Montserrat Ballarín, que havia governat amb l'equip d'Ada Colau, li ha retret la "resistència numantina" que havia mantingut per canviar l'ordenança.El president del gremi, Pere Chias, ha afirmat que aquest divendres ha estat "un gran dia per a la restauració d'aquesta ciutat" perquè considera que s'han "salvat" moltíssims llocs de treball i terrasses que estaven amenaçades. Segons el director general de l'entitat, Roger Pallarols, tres de cada quatre d'un total de 4.600 es veien afectades d'alguna manera, i ho ha exemplificat amb la Bodega Sepúlveda, on des del 1964 tenen tres terrasses i amb l'ordenança en vigor fins ara se'n quedaria amb cap.Ara com ara és difícil saber quantes es veuran beneficiades pels canvis de la norma perquè també dependrà del criteri dels districtes, però Pallarols ha avançat que 600 restauradors en tres mesos han recorregut al gremi per plantejar com replantejar la seva situació. En relació als recursos traslladats als jutjats, ha citat el dels carrers Blai i Blesa, i ha recordat que els conflictes de la Rambla del Poblenou i la Sagrada Família també estan "en vies de judicialització". Ha indicat que ara "ha de ser possible" reprendre vies de diàleg en aquests indrets per acabar evitant els contenciosos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)