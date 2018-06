Mor una dona de 84 anys en un accident a l'Eix a Osona

La víctima mortal de l'accident de trànsit que va tenir lloc aquest dijous al voltant de les quatre de la tarda a la C-25 a Muntanyola (Osona) és una dona, M.S.P., de 84 anys i veïna de Santpedor (Bages), segons informa el Servei Català de Trànsit. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 166,5 de l'Eix Transversal i, per causes que encara s'estan investigant, un tot terreny va sortir de la via.A causa del xoc, va morir la passatgera posterior del vehicle i van resultar ferides tres persones més: un ferit crític, traslladat a la Mútua de Terrassa; un ferit greu i un altre menys greu, tots dos traslladats a l'Hospital de Manresa. Arran de la incidència es van activar sis patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies del SEM.Quant a l'afectació viària, la C-25 es va tallar al punt de l'accident en sentit Lleida fins a dos quarts de sis de la tarda aproximadament, moment en què es va poder obrir un carril. Posteriorment es va obrir tota la via, tot i que es van registrar fins a 7 quilòmetres de cues.

