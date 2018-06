El tribunal alemany ajorna la decisió sobre l'extradició de Puigdemont

El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha posposat sine die la decisió sobre l'extradició sobre Carles Puigdemont. Gonzalo Boye, advocat del president de la Generalitat a l'exili, ha explicat a El món a RAC1 que Llarena encara aquesta setmana enviava informació a Alemanya, a més d'enviar-la en castellà i sense la traducció. "Aquesta situació l'ha provocat el jutge Llarena, que no ha parat d'enviar documentació. A més, tota la documentació arriba en castellà, sense la seva corresponent traducció", ha dit.En total, Boye ha explicat que hi ha uns 2.000 fulls de documentació i que no té clar quan el tribunal alemany prendrà una decisió definitiva. "Pensem que el que vol Llarena és evitar que el jutge alemany resolgui ràpidament. Hi ha nervis entre la justícia espanyola", ha conclòs, tot situant un dels punts de conflicte: "El tribunal alemany no ha demanat res. Només la carta del senyor Montoro perquè el jutge Llarena es va oblidar d'enviar-li. Quan li reclamen la carta, l'envia amb aquests 38 MB més".Tot amb tot, preguntat sobre la possible extradició de Puigdemont, Boye ha apuntat que no creu es produeixi.El mateix tribunal alemanya ja va informar que no podia garantir que la decisió sobre l'extradició de Carles Puigdemont pogués ser durant el mes de juny. En un breu comunicat, en el qual confirmava que ja havia rebut la petició de la fiscalia alemanya d’extradir Carles Puigdemont pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics i corrupció, el tribunal matisava que el calendari sobre la decisió del jutge "encara està obert". Setmanes després, ha tornat a posposar la decisió.

