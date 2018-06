Colau retira la votació de les peticions a Torra i Sánchez per manca de suports

També decau la declaració sobre el top manta Al ple no hi haurà finalment cap declaració institucional en contra del top. Ni la promoguda pel govern municipal que havia anunciat Colau fa uns dies, ni una impulsada per l'oposició. La que promovien el PDECat, Cs, ERC, el PSC i el PP, partit que l'anava a traslladar al ple, també ha caigut de l'ordre del dia del ple ordinari perquè els republicans se n'han desmarcat. La proposta de l'oposició recollia les reclamacions de la Plataforma d'Afectats pel Top Manta després que aquestes formacions signessin un acord amb l'entitat el mateix dia de l'anunci de l'alcaldessa.

El ple de Barcelona no ha començat com estava previst. L'alcaldessa, Ada Colau, ha retirat a última hora la votació de dues propostes amb les peticions que la ciutat farà als nous governs català i espanyol , que encapçalen Quim Torra i Pedro Sánchez, respectivament. Colau ha iniciat la sessió anunciant la retirada per sorpresa, i dient que es dona 20 dies, fins al pròxim ple del 20 de juliol previ a les vacances, per acordar les propostes "al màxim possible". L'alcaldessa ha indicat que la decisió l'ha pres "amb l'ànim més constructiu i amb ànim sincer de consens".Colau havia convocat dos plens extraordinaris, un per a les demandes a l'Estat i un per a les del Govern, i havia llançat una primera proposta que s'havia de negociar amb la resta de grups, però no s'ha arribat a cap acord. Tot i això, la idea de celebrar aquesta sessió va sorgir dels socialistes, que van demanar-la per acordar les demandes de l'Ajuntament a la Generalitat després de la constitució del nou Govern. Amb el canvi al govern espanyol, el ple es va ampliar a l'agenda de la ciutat que posarà sobre la taula a l'executiu espanyol.El líder del PDECat i exalcalde, Xavier Trias, ha subratllat l'afany que té l'alcaldessa perquè, en la seva opinió, no hi hagi acords, i ha indicat que se li acaba la paciència. "Vostè és teatre però ja no li comprem el guió, és dolentíssim i equivocat", ha criticat. Per a Carina Mejías (Cs), la retirada és "l'evidència més clara de la seva incapacitat de dialogar", i creu que Colau "és autora del seu fracàs". Alfred Bosch (ERC) considera que l'alcaldessa no ha dut la llista de la compra "que tocava".Jaume Collboni (PSC) ha remarcat que Colau "sabia que perdia de forma estrepitosa" la votació, la qual cap grup de l'oposició ha demanat retirar. "Així no es fan les coses, així no es construeixen majories", ha advertit. Alberto Fernández Díaz (PP) ha retret a Colau que ha retirat els punts "per no evidenciar una vegada més la seva minoria absoluta", i s'ha queixat de "l'amnèsia selectiva" de l'alcaldessa, perquè la proposta a l'Estat no parlava d'aspectes que reclamava al govern espanyol de Mariano Rajoy com la cobertura de la Ronda de Dalt ni del tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca. La CUP, per la seva banda, no ha intervingut.Les demandes de Colau per al Govern són una nova política d'habitatge amb més inversió al parc públic, implementar de manera completa la Renda Garantida de Ciutadania, recuperar el finançament d'una tercera part del cost de les escoles bressol, garantir un finançament del transport públic que permeti congelar tarifes, el traspàs de la totalitat de l'import de la taxa turística a l'Ajuntament, més efectius dels Mossos d'Esquadra, convocar una cimera sobre refugiats i organitzar l'acolliment de migrants a tot Catalunya, entre altres.Entre les mesures que l'executiu municipal proposa demanar al govern espanyol figura modificar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per impedir l'augment abusiu de preus i ampliar la durada de contractes de lloguer i incrementar l'aportació estatal al sistema de transport públic metropolità fins als 150 milions anuals. També demana activar la construcció de la Biblioteca Central Urbana, revisar el sistema de finançament local i reforçar el paper de l'Ajuntament al Port, al Consorci de la Zona Franca i incorporar-lo a l'aeroport del Prat, entre d'altres.

